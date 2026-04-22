Москва22 апр Вести.В Бурятии возобновилась операция по эвакуации тел туристов, погибших в горах. Об этом сообщает республиканское агентство по ГО и ЧС.

К 03.10 ночи первый этап работ был завершен. Тела двоих погибших транспортировали в район местности "Озеро", еще одного туриста доставили к автомобилю в местности "Стрелка". Продвижение спецтехники до "Стрелки" позволило сократить дистанцию пешей транспортировки тел с 20 км до 15 км уточняется в Telegram-канале агентства

В ведомстве также обратили внимание, что эвакуационные работы проводятся в экстремальных условиях. В горах сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной.

Как сообщалось ранее, о трагедии стало известно накануне, 21 апреля. Трое туристов из Красноярска погибли на горе Мунку-Сардык. Согласно предварительным данным Следственного комитета, причиной ЧП мог стать камнепад. Также рассматривается версия о падении с высоты.