СК: местонахождение одного гида и двух туристов в Бурятии остается неизвестным

Спасатели продолжают поиски в горах Бурятии гида и двух туристов СК: местонахождение одного гида и двух туристов в Бурятии остается неизвестным

Москва25 апр Вести.В Бурятии из семи пострадавших в горах остается неизвестным местонахождение одного гида и двух туристов, сообщается в MAX-канале республиканского управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, туристы из Иркутской области прибыли в лагерь в местности "Стрелка" при слиянии рек Белый Иркут и Мугувек. Следствие проверяет версию о том, что они воспользовались услугами гидов коммерческой организации. Установлена личность всех членов группы, попавших под лавину, их было семь: два гида и пять туристов (четверо мужчин и одна женщина).

На данный момент получены сведения об обнаружении спасателями под снежным массивом тела женщины. Местонахождение одного гида и двух туристов неизвестно отмечается в сообщении

Следственными органами СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Лавина сошла на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля. ЧП произошло на перевале "26-го партийного съезда". Под снежной массой, предположительно, оказались четыре человека, еще троим удалось спастись и вызвать помощь.