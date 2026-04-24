Представитель МЧС: у туристов не было возможности убежать от лавины в Бурятии

Представитель МЧС: у туристов не было возможности убежать от лавины в Бурятии Представитель МЧС: у туристов не было возможности убежать от лавины в Бурятии

Москва24 апр Вести.В этом году в горах Бурятии выпало много снега, а апрель считается лавинноопасным месяцем, поэтому у туристов, которых ищут на горе Мунку-Сардык, фактически не было возможности убежать от лавины. Об этом ИС "Вести" рассказал член Общественного совета ГУ МЧС РФ по Бурятии, участник спасательных операций в Восточном Саяне Владимир Жаров.

По его словам, в этом году выпало столько снега, сколько не выпадало 10-15 лет назад.

Ребята, которые проходили этот перевал, а он высотой более 2 600 м, … подрезали … лавиноопасный участок, и лавина их просто догнала. То есть, нужно пройти какое-то время, чтобы вот эта масса снега сошла. А там, видимо, кулуар такой, куда уйти очень сложно… и возможности, чтобы убежать от этой лавины, нет. Там снег глубокий сказал Жаров

Спасатели уже выехали на место происшествия. Сначала им нужно добраться до базового лагеря Многовека и подняться по направлению вершины Мунку-Сардык (высота которой около 3500 м), откуда они смогут зайти на перевал. По прогнозам представителя МЧС, спасатели уже ночью смогут быть на месте и приступят к поискам с помощью щупов (металлических прутов для прощупывания грунта или снега).

Утром 24 апреля незарегистрированная группа из 7 туристов попала под лавину на перевале 26-го Партийного Съезда горы Мунку-Сардык в Бурятии. Три человека, которым удалось самостоятельно выбраться из-под снега, находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелой.

СК по факту произошедшего организовал проверку.