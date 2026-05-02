Москва2 маяВести.Повышенная опасность схода лавин сохраняется в горных районах Бурятии, доступ на гору Мунку-Сардык закрыт, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
РСЧС информирует: сохраняется повышенная лавинная опасность в горах Республики Бурятия. Действует ограничение доступа граждан в местность горы Мунку-Сардык до 4 маяотметили в пресс-службе
Там также попросили жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при нахождении в лавиноопасных зонах и проезде по трассам, расположенным вдоль горных массивов.