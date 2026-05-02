Доступ на гору Мунку-Сардык в Бурятии закрыт из-за лавинной опасности

Опасность схода лавин сохраняется в горах Бурятии Доступ на гору Мунку-Сардык в Бурятии закрыт из-за лавинной опасности

Москва2 мая Вести.Повышенная опасность схода лавин сохраняется в горных районах Бурятии, доступ на гору Мунку-Сардык закрыт, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

РСЧС информирует: сохраняется повышенная лавинная опасность в горах Республики Бурятия. Действует ограничение доступа граждан в местность горы Мунку-Сардык до 4 мая отметили в пресс-службе

Там также попросили жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при нахождении в лавиноопасных зонах и проезде по трассам, расположенным вдоль горных массивов.