Цыденов: доступ на Мунку-Сардык ограничат до 29 апреля Глава Бурятии: доступ на Мунку-Сардык ограничат до 29 апреля

Москва25 апр Вести.Доступ в район горы Мунку-Сардык в Бурятии будет ограничен с 25 по 29 апреля. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своих соцсетях.

Он отметил, что сейчас спасатели продолжают поисковые работы после схода лавины на группу туристов, в результате чего погибли три человека, судьба еще одного неизвестна.

По ситуации на Мунку-Сардык. Приняли решение с сегодняшнего дня по 29 апреля ограничить доступ в этот район сказано в сообщении

Кроме того, в районе горы введен режим ЧС муниципального уровня. Здесь сохраняется лавинная опасность сохраняется. Спасателям поручено провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку, добавил Цыденов.