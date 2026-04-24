Представитель МЧС: перед выходом в горы Бурятии подготовку туристов не проверяют Представитель МЧС: перед выходом в горы Бурятии подготовку туристов не проверяют

Москва24 апр Вести.Некоторые группы туристов не регистрируются перед выходом на маршрут, также не известны их уровень подготовки, опыт восхождений и имеющееся при них снаряжение. Об этом ИС "Вести" заявил член Общественного совета ГУ МЧС РФ по Бурятии, участник спасательных операций в Восточном Саяне Владимир Жаров, комментируя происшествие с группой людей, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии.

Он отметил, что подобные происшествия происходят достаточно часто, особенно в апреле-мае, когда туристы совершают массовые восхождения.

У нас нет маршрутно-коализационной комиссии, которая бы могла оценить подготовку туристов, которые выходят на маршрут, их зафиксировать, посмотреть, в чем они идут. Есть ли … [необходимое] снаряжение для того, чтобы подняться, пройти этот маршрут? сказал Жаров

Утром 24 апреля незарегистрированная группа из 7 туристов попала под лавину на перевале 26-го Партийного Съезда горы Мунку-Сардык в Бурятии. Три человека, которым удалось самостоятельно выбраться из-под снега, находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелой.

Спасатели уже выехали на место происшествия для поисков еще 4 человек.

СК по факту произошедшего организовал проверку.