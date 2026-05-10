Двое альпинистов, которые застряли на Эльбрусе, не регистрировали маршрут

Москва10 мая Вести.Альпинисты, которые застряли на Эльбрусе и запросили помощи спасателей, не регистрировали маршрут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что группа туристов, предварительно, два человека, находящиеся на высоте 5100 метров на Эльбрусе, запросила помощь. Спасатели выдвинулись на поиски.

Минусовая температура в горах и метель осложняют работу спасателей. Свой маршрут туристы в МЧС не регистрировали написали в сообщении

Уточняется, что за покорителями гор выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО на трех единицах техники.