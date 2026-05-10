Москва10 маяВести.Альпинисты, которые застряли на Эльбрусе и запросили помощи спасателей, не регистрировали маршрут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.
Ранее сообщалось, что группа туристов, предварительно, два человека, находящиеся на высоте 5100 метров на Эльбрусе, запросила помощь. Спасатели выдвинулись на поиски.
Минусовая температура в горах и метель осложняют работу спасателей. Свой маршрут туристы в МЧС не регистрировалинаписали в сообщении
Уточняется, что за покорителями гор выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО на трех единицах техники.