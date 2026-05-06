Москва6 маяВести.В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски двух туристок из Астраханской области, пропавших в горах во время похода. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
В настоящее время следов местонахождения девушек не обнаружено.
Специалисты МЧС России продолжают операцию по поиску двух девушек из Астраханской области, которые накануне должны были завершить туристический маршрутговорится в канале ведомства в MAX
Он пролегал на высоте 2 400 метров над уровнем моря. Уточняется, что маршрут не является технически сложным, но осложняет поиски снежный покров и особенности горного рельефа.
Создать трудности в передвижении девушек, в свою очередь, может прогнозирующийся дождь со снегом. При себе они имеют минимальное оснащение.
Для их обнаружения также задействован вертолет.