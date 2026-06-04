Спасатели продолжают искать в горах Сочи пропавшего 2 недели назад туриста

МЧС: поиски пропавшего в горах Сочи туриста продолжаются две недели Спасатели продолжают искать в горах Сочи пропавшего 2 недели назад туриста

Москва4 июн Вести.Спасатели МЧС России на протяжении двух недель ищут 21-летнего жителя Сочи, который пропал в горах. Об этом пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказала в MAX.

Утром 21 мая турист отправился в поход, начав свой путь через рекреационный объект "Ореховские водопады". Он планировал дойти до ручья Сванидзе и вернуться. 22 мая в 15.30 в районе базовой станции между селом Прогресс и горой Малый Ахун сигнал его телефона пропал.

На протяжении двух недель спасатели ЮРПСО МЧС России ведут поиск туриста в районе хребтов Прохладный и Ажек, горы Сахарной, г. Ахун говорится в сообщении

Уже обследованы каньоны реки Ажек, река Агва, ручьи Сванидзе, Каменистый, Кайсук. В поисках участвуют пешие группы и авиация - вертолеты Ка-32 МЧС РФ. 4 июня 10 спасателей ЮРПСО продолжают поисковые мероприятия тремя наземными группами.

Всего с начала работ в поисках участвуют 80 спасателей, используются 12 автомобилей и 4 вертолета МЧС. Известно, что турист не регистрировал свой поход.