Спасатели в Сочи достали из моря тело туриста, поиски второго продолжаются Туристов смыло течением в районе Сочи – одно тело найдено, второго ищут

Москва28 июл Вести.В Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион", 27 июля, при переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной в море смыло двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Одного туриста спасатели нашли в акватории Черного моря. Мужчина находился примерно в 50 метрах от берега и в 100 метрах от устья реки — в сторону Центрального района Сочи. Спасатели вытащили его на сушу и пытались вернуть к жизни до приезда врачей, но спасти мужчину не удалось — медики констатировали смерть.

Поиск второго человека продолжаются, он до сих пор не найден.

Водолазы обследовали русло реки и участок у пляжа "Касабланка" — на расстоянии 80 метров от берега и на глубине примерно 7 метров. Всего водолазы спускались под воду 4 раза говорится в сообщении

Водолазы продолжают обследовать море — работают три водолазные станции. Также пропавшего ищут с воды и с берега спасатели службы "Кубань‑СПАС".