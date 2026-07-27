В Черном море спасатели обнаружили тело пропавшего два дня назад мужчины

Тело пропавшего два дня назад мужчины нашли в Черном море В Черном море спасатели обнаружили тело пропавшего два дня назад мужчины

Москва27 июл Вести.Тело утонувшего во время купания в шторм мужчины обнаружили в акватории Черного моря спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Об этом ведомство сообщило в MAX.

Поисковые работы в районе дикого пляжа "72-й километр" продолжались два дня.

По имеющейся информации, 24 июля вечером в службу 112 сообщили о купавшемся во время шторма мужчине. Очевидцы рассказали, что он не смог выбраться на берег. Дежурная смена Центрального подразделения вышла в море и вела поиски в акватории, бунах и прибрежных защитных сооружениях. В субботу, 25 июля, спасатели двух подразделений ЮРПСО на катере обследовали район на расстоянии до 150 метров от берега.

Погибшего обнаружили на дне моря на удалении 130 метров от береговой полосы говорится в сообщении

Тело утонувшего передано сотрудникам следственных органов. Предварительно известно, что погибший проживал в Ростовской области.