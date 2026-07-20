Москва20 июлВести.Обнаружено тело 42-летнего мужчины, который пропал на Сахалине 19 июля, сообщили в региональном главке МЧС России.
Накануне мужчина оставил вещи на берегу и направился в сторону моря. Больше его не видели.
Погибшего обнаружили мотоциклисты в устье ручья Колхозныйговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
В операции участвовали сотрудники поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова и специалисты беспилотных авиационных систем МЧС России.
Спасатели обследовали акваторию от пляжа Анива до села Таранай, район поисков составил 10 квадратных километров.