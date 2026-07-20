Мотоциклисты нашли погибшего мужчину в устье ручья на Сахалине Пропавший накануне на Сахалине мужчина найден погибшим

Москва20 июл Вести.Обнаружено тело 42-летнего мужчины, который пропал на Сахалине 19 июля, сообщили в региональном главке МЧС России.

Накануне мужчина оставил вещи на берегу и направился в сторону моря. Больше его не видели.

Погибшего обнаружили мотоциклисты в устье ручья Колхозный говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

В операции участвовали сотрудники поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова и специалисты беспилотных авиационных систем МЧС России.

Спасатели обследовали акваторию от пляжа Анива до села Таранай, район поисков составил 10 квадратных километров.