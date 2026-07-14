Москва14 июлВести.На Сахалине организована доследственная проверка по факту смерти 59-летнего местного жителя во время купания, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Предварительно установлено, что в понедельник, 13 июля, нетрезвый мужчина пошел купаться. Признаков насильственной смерти следователи не выявили.
Тело мужчины с признаками утопления было обнаружено в прибрежной зоне в районе морского порта Углегорского района.отмечается в сообщении
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.