На Сахалине следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины во время купания

Нетрезвый мужчина утонул в районе морского порта на Сахалине На Сахалине следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины во время купания

Москва14 июл Вести.На Сахалине организована доследственная проверка по факту смерти 59-летнего местного жителя во время купания, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Предварительно установлено, что в понедельник, 13 июля, нетрезвый мужчина пошел купаться. Признаков насильственной смерти следователи не выявили.

Тело мужчины с признаками утопления было обнаружено в прибрежной зоне в районе морского порта Углегорского района. отмечается в сообщении

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.