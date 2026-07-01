СК: тело мужчины обнаружено на побережье в селе Лесогорском

СК Сахалина проводит проверку по факту смерти мужчины СК: тело мужчины обнаружено на побережье в селе Лесогорском

Москва1 июл Вести.Следователи Углегорского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту смерти мужчины, чье тело обнаружено на берегу Татарского пролива в селе Лесогорском, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Углегорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области проводится проверка по факту обнаружения тела 48-летнего мужчины в районе одного из домов, расположенных по улице Набережной села Лесогорское Углегорского района написали в пресс-службе

Признаков насильственной смерти при осмотре места происшествия не найдено. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.