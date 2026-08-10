СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в лесу на Сахалине

Тело мужчины обнаружили в лесу на Сахалине СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в лесу на Сахалине

Москва10 авг Вести.Корсаковский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела 46-летнего мужчины в лесу рядом с селом Озерское, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

В ходе осмотра места происшествия следователями признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза написали в ведомстве

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.