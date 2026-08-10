Москва10 авгВести.Корсаковский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела 46-летнего мужчины в лесу рядом с селом Озерское, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
В ходе осмотра места происшествия следователями признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертизанаписали в ведомстве
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.