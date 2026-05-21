Москва21 маяВести.В селе Охотское Сахалинской области 50-летний местный житель погиб при пожаре в бытовом помещении, по данному факту организована проверка. Об этом сообщил региональый Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла 21 мая. Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения огня.
Проводится доследственная проверка… В ходе осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти мужчины не обнаруженоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливаются обстоятельства происшествия, причины возгорания.