Москва10 июлВести.В поселке Молодежный Комсомольского района на территории фермерского хозяйства произошло возгорание бытовки, погиб один человек, четверо были эвакуированы, сообщается в MAX-канале МЧС Хабаровского края.
На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем.
Самостоятельно эвакуировались 4 человека. В ходе ликвидации пламени обнаружен погибший 58-летний мужчинаотмечается в сообщении
Устанавливаются причины возгорания, среди которых возможные – неосторожное обращение с огнем при курении и неисправность электрооборудования.