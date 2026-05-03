Тринадцатилетний мальчик погиб при пожаре в сельском доме в Хабаровском крае

Подросток погиб при пожаре в сельском доме в Хабаровском крае Тринадцатилетний мальчик погиб при пожаре в сельском доме в Хабаровском крае

Москва3 мая Вести.Тринадцатилетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Возгорание произошло в доме на Кедровой улице села Нижние Халбы Комсомольского района вечером 2 мая. Поскольку подразделения пожарной охраны расположены далеко от населенного пункта, пожар тушила добровольная пожарная дружина и жители села.

В момент происшествия в доме находился только 13-летний мальчик, его нашли уже без признаков жизни отметили в пресс-службе

Уточняется, что в доме мальчик проживал вдвоем с матерью, которая отошла к соседям, чтобы затопить баню.

Причины возгорания устанавливаются.