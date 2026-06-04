Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Кемеровской области

В Кузбассе произошел пожар в жилом доме, погиб 10-летний ребенок Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Кемеровской области

Москва4 июн Вести.В селе Таловка Кемеровской области произошел пожар в жилом доме. В нем погиб мальчик 10 лет, сообщает Следственный комитет региона.

Происшествие случилось 3 июня после того, как отец ребенка вышел из дома по бытовым делам и оставил сына одного. По возвращении домой в помещении уже было сильное задымление и возгорание.

Войдя в комнату, он обнаружил сына без признаков жизни, после чего вызвал экстренные службы написано в канале кузбасского СК

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронного оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.