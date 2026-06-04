Москва4 июнВести.В селе Таловка Кемеровской области произошел пожар в жилом доме. В нем погиб мальчик 10 лет, сообщает Следственный комитет региона.
Происшествие случилось 3 июня после того, как отец ребенка вышел из дома по бытовым делам и оставил сына одного. По возвращении домой в помещении уже было сильное задымление и возгорание.
Войдя в комнату, он обнаружил сына без признаков жизни, после чего вызвал экстренные службынаписано в канале кузбасского СК
Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронного оборудования.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.