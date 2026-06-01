Малолетний ребенок погиб на пожаре в Тарко-Сале на Ямале, возбуждено дело

Москва1 июн Вести.Один малолетний ребенок погиб и один пострадал в результате пожара в жилом доме в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщает СУ СК России по ЯНАО, по факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 31 мая, в воскресенье, на улице Белорусская.

В медицинском учреждении скончался малолетний, 2022 года рождения. Второй несовершеннолетний, 2019 года рождения, госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Точные причины возгорания и смерти ребенка предстоит выяснить специалистам. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.