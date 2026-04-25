Москва25 апрВести.В Тюменской области в результате пожара в частном доме погиб человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла рано утром 25 апреля, в субботу, на улице Тихой в селе Новолыбаево Заводоуковского муниципального округа. Огонь успел охватить 25 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре погиб человек. Один человек получил травмыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии пострадавшего не уточняютя. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.