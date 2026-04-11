Москва11 апрВести.В селе Малый Сапожок Рязанской области произошел пожар в частном жилом доме. В нем погиб 63-летний мужчина, сообщает прокуратура региона.
Огонь вспыхнул в доме в ночное время 11 апреля.
Произошло возгорание частного жилого дома в селе Малый Сапожок Сапожковского района. В результате происшествия погиб 63-летний мужчинаговорится в публикации ведомства
Точная причина воспламенения жилого помещения будет установлена после пожарно-технической экспертизы. Прокурор района контролирует ход и результаты процессуальной проверки.