Москва26 апрВести.В поселке Красный Куст Тамбовской области произошло возгорание в частном доме, в результате произошедшего погиб 55-летний хозяин жилища. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Трагедия произошла 25 апреля на улице Парковой.
При тушении возгорания жилого дома … спасателями обнаружено тело 55-летнего хозяина домаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По данному факту организовано проведение доследственной проверки, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.