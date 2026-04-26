Проверка организована после гибели женщины на пожаре в частном доме под Тюменью

Проверка организована после гибели женщины на пожаре в тюменском селе Проверка организована после гибели женщины на пожаре в частном доме под Тюменью

Москва26 апр Вести.Проверка организована после гибели женщины 1973 г.р. на пожаре в частном деревянном доме в селе Новолыбаево Тюменской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла накануне в доме, расположенному на улице Тихой. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины без внешних признаков криминальной смерти. Также пострадал еще один человек.

По данному факту … проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, основной причиной возгорания стала непотушенная сигарета говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая, а также судебно-медицинская экспертизы.