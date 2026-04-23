Возбуждено дело после гибели женщины и 2 детей на пожаре в новосибирском селе

Москва23 апр Вести.Возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух малолетних детей на пожаре в частном доме в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Утром 23 апреля в одном из сел Кыштовского района произошло возгорание частного дома, в котором находились 4 человека. При пожаре погибли женщина и двое малолетних детей, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело … [по] ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Осмотрено место происшествия, изъяты предметы и образцы веществ, по которым назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.