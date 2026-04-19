Москва19 апрВести.В Новосибирской области при пожаре в частном жилом доме погибли пожилая женщина и 11-летняя девочка. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
ЧП произошло в поселке Кошево Мошковского района.
Пожар в частом доме унес жизнь двух человек, предположительно это женщина 1959 года рождения и 11-летняя девочкауточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Возгорание было в итоге ликвидировано на площади 99 кв. м. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и причину пожара.