Пожилая женщина и ребенок погибли при пожаре в Новосибирской области

Москва19 апр Вести.В Новосибирской области при пожаре в частном жилом доме погибли пожилая женщина и 11-летняя девочка. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

ЧП произошло в поселке Кошево Мошковского района.

Пожар в частом доме унес жизнь двух человек, предположительно это женщина 1959 года рождения и 11-летняя девочка уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Возгорание было в итоге ликвидировано на площади 99 кв. м. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и причину пожара.