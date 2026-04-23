Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Москва23 апр Вести.Ночью 23 апреля в Новосибирской области при пожаре в частном жилом доме погибли женщина и двое детей. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 5.32 по местному времени. В деревне Колбаса Кыштовского района вспыхнул бревенчатый дом на улице Зеленая, который к прибытию пожарных горел по всей площади.

Во время разбора завалов огнеборцы МЧС России обнаружили трех погибших. В огне погибли женщина 1999 года рождения и двое детей – 2021 и 2023 годов рождения. Еще один мужчина госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным, площадь пожара составила 72 кв. м. Причину возгорания устанавливает следственно-оперативная группа.