В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области по факту гибели на пожаре в частном доме четырех человек возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале регионального управления Следственного комитета РФ.
По версии следствия, 20 апреля в частном доме на улице Ленина в Нижегородце Дальнеконстантиновского округа произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники МЧС России обнаружили тела четырех человек, их личности устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицамотмечается в сообщении
Следователи проводят осмотр места происшествия и тела погибших. Для установления причины и обстоятельств произошедшего будут проведены все необходимые экспертизы.