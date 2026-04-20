СК: по факту гибели людей на пожаре в Нижегородской области возбуждено дело

Москва20 апр Вести.В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области по факту гибели на пожаре в частном доме четырех человек возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 20 апреля в частном доме на улице Ленина в Нижегородце Дальнеконстантиновского округа произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники МЧС России обнаружили тела четырех человек, их личности устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам отмечается в сообщении

Следователи проводят осмотр места происшествия и тела погибших. Для установления причины и обстоятельств произошедшего будут проведены все необходимые экспертизы.