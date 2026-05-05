Пожар в жилом доме в Нижегородской области унес жизни пятерых человек

При пожаре в Нижегородской области погибли пятеро, в том числе двое детей Пожар в жилом доме в Нижегородской области унес жизни пятерых человек

Москва5 мая Вести.Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами пожара в Выксе Нижегородской области. Возгорание произошло в жилом доме, передает главк МЧС России по региону в своем канале в мессенджере MAX.

Личный жилой дом загорелся в Выксе. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей отмечается в сообщении

Согласно информации МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади. Всего пожарным удалось ликвидировать пламя на площади 80 кв. м.