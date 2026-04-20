Москва20 апрВести.Пожар в жилом доме Нижегородской области ликвидирован, устанавливается причина возгорания, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС РФ.
Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метровотмечается в сообщении
Дознаватели устанавливают причину произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадал один человек, эвакуированы 14 человек, четыре человека погибли. К тушению пожара привлекались 12 сотрудников личного состава МЧС России и 6 единиц спецтехники.