Москва20 апрВести.Пожар в жилом доме Нижегородской области ликвидирован, устанавливается причина возгорания, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС РФ.

Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров

отмечается в сообщении

Дознаватели устанавливают причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадал один человек, эвакуированы 14 человек, четыре человека погибли. К тушению пожара привлекались 12 сотрудников личного состава МЧС России и 6 единиц спецтехники.