Четыре жителя Нижегородской области погибли при пожаре в многоквартирном доме

Москва20 апр Вести.При пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижегородской области погибли четыре человека. Подробности сообщает МСЧ по региону в MAX.

Сигнал о возгорании поступил из населенного пункта Нижегородец Дальнеконстантиновского округа. Открытое горение было обнаружено в двух квартирах на втором этаже на общей площади 80 квадратных метров.

К сожалению, в результате происшествия погибли 4 человека. Личности погибших устанавливаются говорится в сообщении

14 человек были эвакуированы. К тушению пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС России, 6 единиц техники.

Причину пожара установят дознаватели МЧС РФ.