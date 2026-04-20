Москва20 апрВести.При пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижегородской области погибли четыре человека. Подробности сообщает МСЧ по региону в MAX.
Сигнал о возгорании поступил из населенного пункта Нижегородец Дальнеконстантиновского округа. Открытое горение было обнаружено в двух квартирах на втором этаже на общей площади 80 квадратных метров.
К сожалению, в результате происшествия погибли 4 человека. Личности погибших устанавливаютсяговорится в сообщении
14 человек были эвакуированы. К тушению пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС России, 6 единиц техники.
Причину пожара установят дознаватели МЧС РФ.