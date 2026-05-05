По факту гибели пяти человек на пожаре в Выксе возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили дело по факту пожара в Выксе, где погибли пять человек По факту гибели пяти человек на пожаре в Выксе возбуждено уголовное дело

Москва5 мая Вести.В Нижегородской области СК возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре пяти человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.

По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии говорится в сообщении

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия и тел погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза.

По материалам следствия, 5 мая в частном домовладении на улице Челюскина в Выксе возникло возгорание. После завершения пожаротушения сотрудники МЧС РФ обнаружили тела пятерых человек.