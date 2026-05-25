Москва25 маяВести.В Павловском Посаде возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти человек при пожаре в дачном доме, сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.
В г.о. Павловский Посад в ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детейсказано в сообщении
Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Причины трагического инцидента устанавливаются.