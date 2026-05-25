В подмосковной деревне Евсеево при пожаре погибли пять человек

Москва25 мая Вести.В Павловском Посаде возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти человек при пожаре в дачном доме, сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.

Тела погибших обнаружены 25 мая при тушении возгорания.

В г.о. Павловский Посад в ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей сказано в сообщении

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Причины трагического инцидента устанавливаются.