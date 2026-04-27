Москва27 апрВести.В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
27 апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в нежилом здании, расположенном по Вишняковскому шоссе. После ликвидации пожара обнаружены тела троих мужчинотмечается в публикации
По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Планируется назначение необходимых экспертиз.