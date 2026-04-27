При пожаре в Балашихе погибли трое мужчин, возбуждено уголовное дело

Трое мужчин погибли при пожаре в Балашихе При пожаре в Балашихе погибли трое мужчин, возбуждено уголовное дело

Москва27 апр Вести.В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

27 апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в нежилом здании, расположенном по Вишняковскому шоссе. После ликвидации пожара обнаружены тела троих мужчин отмечается в публикации

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Планируется назначение необходимых экспертиз.