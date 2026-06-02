Дело возбуждено после гибели 3 мужчин при пожаре в частном доме под Псковом

Дело возбуждено после гибели 3 человек при пожаре в частном доме под Псковом Дело возбуждено после гибели 3 мужчин при пожаре в частном доме под Псковом

Москва2 июн Вести.Уголовное дело возбуждено после гибели 3 мужчин при пожаре в частном доме в деревне Захонье Псковской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, утром 2 июня произошло возгорание частного дома, в котором находилось трое мужчин. От полученных в результате пожара повреждений пострадавшие скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело … по … ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, изъяты предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая судебная экспертиза для установления причины и источника возгорания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.