В Великих Луках идет проверка после гибели двоих мужчин на пожаре в частном доме

В Великих Луках проводится проверка после гибели двоих мужчин на пожаре В Великих Луках идет проверка после гибели двоих мужчин на пожаре в частном доме

Москва4 мая Вести.В Великих Луках двое мужчин погибли при пожаре в частном доме, по данному факту организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Псковской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара … тел двоих мужчин со следами воздействия высоких температур… Причиной пожара могла послужить неисправная работа печного оборудования говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту произошедшего организована проверка, назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.