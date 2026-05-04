Москва4 маяВести.В Великих Луках двое мужчин погибли при пожаре в частном доме, по данному факту организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Псковской области.
В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара … тел двоих мужчин со следами воздействия высоких температур… Причиной пожара могла послужить неисправная работа печного оборудованияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По факту произошедшего организована проверка, назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.