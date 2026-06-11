Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Мордовии

СК устанавливает обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Мордовии Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Мордовии

Москва11 июн Вести.В Старошайговском районе Республики Мордовия следователи СК проводят проверку по факту пожара в многоквартирном доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщило СУ СК России по республике в своем Telegram-канале.

Краснослободским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка по сообщению о пожаре, в результате которого скончались три человека говорится в публикации Следкома

Установлено, что в ночь на 10 июня 2026 года в поселке Старое Шайгово на улице Юбилейной загорелся многоквартирный дом. Жертвами происшествия стали двое мужчин и одна женщина. Предварительная версия причины пожара - неосторожное курение одного из погибших.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи регионального управления Следкома и сотрудники мордовского МЧС. Выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам осмотра будут проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения причин смерти погибших и точного источника возгорания.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.