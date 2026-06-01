СК начал проверку по факту гибели двух жителей оренбургского села при пожаре

Москва1 июн Вести.Сорочинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Оренбургской области организовал процессуальную проверку по факту гибели на пожаре 56-летней женщины и 60-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.

По предварительным данным, при тушении возгорания в жилом доме на улице Московская в селе Малаховка Сорочинского муниципального округа были обнаружены тела проживающих в нем людей.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы говорится в сообщении

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.