Москва1 июнВести.Сорочинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Оренбургской области организовал процессуальную проверку по факту гибели на пожаре 56-летней женщины и 60-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.
По предварительным данным, при тушении возгорания в жилом доме на улице Московская в селе Малаховка Сорочинского муниципального округа были обнаружены тела проживающих в нем людей.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизыговорится в сообщении
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.