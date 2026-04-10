Женщина и ее внук погибли на пожаре в Оренбургской области, возбуждено дело

Москва10 апр Вести.В Оренбургской области в результате пожара в частном жилом доме погибли женщина и ее несовершеннолетний внук. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла ночью 10 апреля, в пятницу, на улице Школьная в селе Претория Переволоцкого района.

Погибла женщина и ее несовершеннолетний внук. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины пожара предстоит выяснить специалистам. Назначен ряд соответствующих экспертиз.