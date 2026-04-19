Мужчина и женщина погибли при пожаре на даче в Оренбургской области

Москва19 апр Вести.Два человека погибли в результате пожара на даче в Оренбургской области. Об этом сообщило управление МЧС России по региону в MAX.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Погибшие – мужчина и женщина.

Ночью в Оренбургском районе в СНТ "Глобус" из-за неосторожности при курении загорелся дачный дом. К сожалению, при тушении пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших: женщины 1972 года рождения и мужчины 1973 года рождения говорится в сообщении

Специалисты потушили пламя на площади 15 квадратных метров. На месте работали трое пожарных и одна единица техники.