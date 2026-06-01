Москва1 июнВести.При пожаре в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области погибли два человека. Подробности сообщает региональное МЧС в MAX.
Возгорание возникло в жилом доме в селе Малаховка.
В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены погибшие - мужчина 1966 года рождения и женщина 1970 года рожденияговорится в сообщении
Предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров. К тушению привлекались 9 специалистов и 4 единицы техники МЧС РФ.
Продолжается установление обстоятельств и причин произошедшего. Данные уточняются.