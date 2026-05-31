Москва31 маяВести.В Новосергиевском районе Оренбургской области произошел пожар в жилом доме, в нем погибли два человека, один пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
По данным ведомства, прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля по всей площади. В ликвидации огня участвовали 10 специалистов и 4 единицы техники.
В ходе тушения обнаружены погибшие – двое мужчин, их личности устанавливаются. Травмирована женщинаотмечается в сообщении
Площадь горения составила 120 квадратных метров. Предположительная причина возгорания - неосторожность при курении.