Москва26 маяВести.Ночью в Гордеевском районе Брянской области произошел пожар в жилом доме и надворной постройке. В результате погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Правоохранители устанавливают причину возгорания.
К тушению привлекались две единицы пожарной техники. Пожар ликвидирован. В результате пожара погибли два человека: мужчина 1968 года рождения и женщина 1967 года рожденияотмечается в сообщении в мессенджере MAX
В ведомстве напомнили об опасности курения в кровати и перегрузки сети. Также нужно следить за исправностью приборов.