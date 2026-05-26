При пожаре в доме в Брянской области погибли женщина и мужчина

В Брянской области два человека погибли при пожаре в доме При пожаре в доме в Брянской области погибли женщина и мужчина

Москва26 мая Вести.Ночью в Гордеевском районе Брянской области произошел пожар в жилом доме и надворной постройке. В результате погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Правоохранители устанавливают причину возгорания.

К тушению привлекались две единицы пожарной техники. Пожар ликвидирован. В результате пожара погибли два человека: мужчина 1968 года рождения и женщина 1967 года рождения отмечается в сообщении в мессенджере MAX

В ведомстве напомнили об опасности курения в кровати и перегрузки сети. Также нужно следить за исправностью приборов.