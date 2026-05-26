При пожаре в Омской области погибли шесть человек, в том числе четверо детей

Москва26 мая Вести.В селе Юрьевка Омской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, из них две женщины и четыре ребенка. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся допросы и осмотр жилища.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.