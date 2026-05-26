Москва26 маяВести.Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в селе Юрьевка в Омской области, при котором погибли четыре ребенка и двое взрослых. Об этом сообщается в ведомстве в мессенджере MAX.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следователи продолжают работу на месте пожара, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские. Причина возгорания будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизыотмечается в сообщении
Ранее была выдвинута версия, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
При пожаре погибли 25-летняя хозяйка дома и трое ее маленьких детей. Также скончались 35-летняя женщина и ее 14-летний сын.