Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту пожара в Омской области

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту пожара в омском селе Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту пожара в Омской области

Москва26 мая Вести.Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в селе Юрьевка в Омской области, при котором погибли четыре ребенка и двое взрослых. Об этом сообщается в ведомстве в мессенджере MAX.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи продолжают работу на месте пожара, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские. Причина возгорания будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы отмечается в сообщении

Ранее была выдвинута версия, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

При пожаре погибли 25-летняя хозяйка дома и трое ее маленьких детей. Также скончались 35-летняя женщина и ее 14-летний сын.