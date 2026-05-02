Москва2 маяВести.Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры организовала проверку после трагедии в поселке Высокий города Мегиона.
Ранее губернатор региона Руслан Кухарук сообщил в MAX, что в поселке Высоком в ночь на субботу в пожаре погибли семь человек. Уточняется, что среди жертв пожара – четверо детей. Все погибшие являлись членами одной семьи. Пожар тушили 16 спасателей с помощью четырех единиц спецтехники.
По факту ЧП возбудили уголовное дело, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
2 мая 2026 года в частном жилом доме по ул.Школьная в п.Высокий г.Мегиона произошел пожар, в результате которого погибло семь человекговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
По предварительной версии причиной пожара в жилом доме стало нарушение требование пожарной безопасности при использовании бытовых электрических приборов.
Поселок Высокий находится в городском округе Мегион, который находится в 500 км от столицы региона Ханты-Мансийска.