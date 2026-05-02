Уголовное дело возбудили после гибели на пожаре в ХМАО семьи из 7 человек

После гибели в ХМАО семьи из семи человек возбуждено дело Уголовное дело возбудили после гибели на пожаре в ХМАО семьи из 7 человек

Москва2 мая Вести.Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры организовала проверку после трагедии в поселке Высокий города Мегиона.

Ранее губернатор региона Руслан Кухарук сообщил в MAX, что в поселке Высоком в ночь на субботу в пожаре погибли семь человек. Уточняется, что среди жертв пожара – четверо детей. Все погибшие являлись членами одной семьи. Пожар тушили 16 спасателей с помощью четырех единиц спецтехники.

По факту ЧП возбудили уголовное дело, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

2 мая 2026 года в частном жилом доме по ул.Школьная в п.Высокий г.Мегиона произошел пожар, в результате которого погибло семь человек говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

По предварительной версии причиной пожара в жилом доме стало нарушение требование пожарной безопасности при использовании бытовых электрических приборов.

Поселок Высокий находится в городском округе Мегион, который находится в 500 км от столицы региона Ханты-Мансийска.