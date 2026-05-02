Москва2 маяВести.В частном доме в поселке Высоком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произошел пожар, в результате которого погибла семья из семи человек. Одному из погибших детишек было всего чуть больше годика, сообщает РИА Новости.
Страшная трагедия унесла жизни троих взрослых и четверых детей.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах, другие дети были 2011, 2013 и 2015 годов рождения.
Одному ребенку год с небольшимотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что погибшие родители к уголовной ответственности не привлекались. Школы и социальные службы характеризуют семью положительно.