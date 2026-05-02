Одному из погибших при пожаре в доме в Югре детей был год с небольшим

Одному из четырех погибших детей при пожаре в ХМАО было чуть больше годика Одному из погибших при пожаре в доме в Югре детей был год с небольшим

Москва2 мая Вести.В частном доме в поселке Высоком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произошел пожар, в результате которого погибла семья из семи человек. Одному из погибших детишек было всего чуть больше годика, сообщает РИА Новости.

Страшная трагедия унесла жизни троих взрослых и четверых детей.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, другие дети были 2011, 2013 и 2015 годов рождения.

Одному ребенку год с небольшим отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что погибшие родители к уголовной ответственности не привлекались. Школы и социальные службы характеризуют семью положительно.