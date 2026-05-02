Семь членов одной семьи погибли при пожаре в ХМАО

В частном доме в ХМАО при пожаре погибла семья из семи человек Семь членов одной семьи погибли при пожаре в ХМАО

Москва2 мая Вести.В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, среди них – четверо детей, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в экстренные службы 2 мая в 01.58. Была угроза распространения огня на соседние строения.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 142 квадратных метра в 03.30.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов говорится в публикации главы региона в мессенджере MAX

Кухарук дал распоряжение Департаменту социального развития Югры совместно с администрацией муниципалитета организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших. Он также заверил, что держит ситуацию на личном контроле.