Москва2 маяВести.В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, среди них – четверо детей, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
Сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в экстренные службы 2 мая в 01.58. Была угроза распространения огня на соседние строения.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 142 квадратных метра в 03.30.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборовговорится в публикации главы региона в мессенджере MAX
Кухарук дал распоряжение Департаменту социального развития Югры совместно с администрацией муниципалитета организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших. Он также заверил, что держит ситуацию на личном контроле.