Погибшая при пожаре в ХМАО семья из 7 человек характеризовалась положительно

Омбудсмен: погибшая семья из 7 человек в ХМАО характеризовалась положительно Погибшая при пожаре в ХМАО семья из 7 человек характеризовалась положительно

Москва2 мая Вести.Семья из семи человек, погибшая при пожаре в поселке Высоком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, характеризовалась положительно, родители к уголовной ответственности не привлекались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена в Югре Людмилу Низамову.

Среди погибших – четверо детей.

По сведениям органов системы профилактики, ни родители, ни дети на профилактических учетах не состояли. Родители к уголовной ответственности или ответственности, связанной с воспитанием детей, не привлекались отмечается в сообщении

Школы и социальные службы характеризуют семью положительно. Родители работали.

Ранее губернатор региона Руслан Кухарук сообщил о трагедии, которая произошла в ночь на субботу, 2 мая. Было возбуждено уголовное дело.