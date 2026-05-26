6 человек могли погибнуть в Омской области из-за неосторожного обращения с огнем

В прокуратуре назвали возможную причину гибели 6 человек в омском селе 6 человек могли погибнуть в Омской области из-за неосторожного обращения с огнем

Москва26 мая Вести.Двое взрослых и четверо детей могли погибнуть при пожаре в селе Юрьевка Омской области, предварительно, по причине неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" региональной прокуратуры.

В ведомстве контролируют установления всех обстоятельств пожара.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точная причина случившегося будет установлена после проведения соответствующих экспертиз отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что при возгорании в частном доме погибли 25-летняя хозяйка жилища, ее годовалый сын и две дочери, двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Возбуждено уголовное дело.

Также прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья.