Москва26 маяВести.Двое взрослых и четверо детей могли погибнуть при пожаре в селе Юрьевка Омской области, предварительно, по причине неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" региональной прокуратуры.
В ведомстве контролируют установления всех обстоятельств пожара.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точная причина случившегося будет установлена после проведения соответствующих экспертизотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что при возгорании в частном доме погибли 25-летняя хозяйка жилища, ее годовалый сын и две дочери, двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Возбуждено уголовное дело.
Также прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья.